У Борщеві понад годину гасили пожежу сміття

19/12/2017 Розмір тексту:

18 грудня о 12:51 до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про пожежу у місті Борщів.

На місце виклику направили черговий караул 8-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління у складі 4-ох чоловік.

По прибуттю встановили, що горить сміття, орієнтовно на площі 30 м. кв. Завдяки організованим та професійним діям бійців Служби порятунку уже о 13:28 загорання локалізували, а о 14:20 – повністю ліквідували.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються, повідомляють в Управлінні ДСНС.