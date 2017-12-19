У Борщеві понад годину гасили пожежу сміття
19/12/2017 0
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18 грудня о 12:51 до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про пожежу у місті Борщів.
На місце виклику направили черговий караул 8-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління у складі 4-ох чоловік.
По прибуттю встановили, що горить сміття, орієнтовно на площі 30 м. кв. Завдяки організованим та професійним діям бійців Служби порятунку уже о 13:28 загорання локалізували, а о 14:20 – повністю ліквідували.
Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються, повідомляють в Управлінні ДСНС.
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