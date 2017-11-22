Понад двісті спортсменів взяли участь у Міжнародному турнірі з боротьби, що пройшов у Тернополі

22/11/2017 Розмір тексту:

Понад двісті спортсменів взяли участь у двадцять п’ятому Міжнародному Меморіалі пам’яті тренера з вільної боротьби Богдана Сцібайла. Змагання тривали упродовж двох днів. Серед учасників – спортсмени з Угорщини, Молдови, Польщі, Білорусі, України.

У турнірі брали участь юні спортсмени: хлопці та дівчата з 2000 по 2010 роки народження. Цього року вирішили розширити вікові та збільшити вагові категорії. Загалом змагалося тридцять команд.

«Цьогорічні учасники – це хлопці та дівчата, яким по 16 – 17 років. Також в окремій категорії змагалися наймолодші учасники. Щодо вагових категорій, то найменша категорія – 24, а найбільша – 85 кілограм і різниця учасників у віці 10 років. Серед учасників були як вже готові сформовані спортсмени, так і початківці», – розповідає голова оргкомітету XXV Міжнародного Меморіалу пам’яті тренера з вільної боротьби Богдана Сцібайла Ігор Сцібайло.

Учасники турніру кажуть, що змагання важкі. Тому змушують постійно поліпшувати спортивну форму.

«Цей турнір важкий насамперед тим, що досить серйозні суперники були. Багато з них – це вже переможці багатьох змагань», – додає учасник XXV Міжнародного Меморіалу пам’яті тренера з вільної боротьби Богдана Сцібайла Михайло.

Першість у змаганнях здобули українці. Друге місце зайняли команди з Молдови, третю позицію розділили поляки та білоруси.

Софія Романська