Понад дві сотні тернопільських школярів взяли участь у популярному мовному конкурсі

13/12/2017 Розмір тексту:

Відбувся обласний етап Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика, у якому взяло участь двісті п’ятдесят тернопільських школярів. Хлопці та дівчата мали змогу проявити не лише знання рідної мови, а й творчі задатки.

В обласному етапі конкурсу знавців рідної мови брали участь переможці районних змагань від 2-го до 11-го класів, а також студенти профтехучилищ. Було чимало досвідчених учасників.

«Я беру участь у цьому конкурсі напевно шостий раз. Мені дуже подобається, адже він змушує розвиватися, осягати нові знання з української мови. Також таким чином я перевіряю себе, свої знання з української мови. Я вважаю, що такі конкурси повинні відбуватися частіше і залучати до них потрібно якомога більше людей», – каже учасниця обласного етапу конкурсу Катерина Козак.

Під час обласного етапу конкурсу знавців рідної мови всі учасники виконували завдання впродовж трьох годин.

«Тривалість цілком достатня, щоб виконати ці завдання. Завдання не з легких, тому учасникам було потрібно подумати. Адже це обласний етап конкурсу», – додає директор обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Олександр Петровський.

Переможців обласного етапу відзначать нагородами та відправлять представляти Тернопільську область до столиці.

Софія Романська