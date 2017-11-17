Понад два десятки дітей травмувалися в аваріях на Тернопільщині

17/11/2017 Розмір тексту:

16 листопада, близько 13-ї години, на вулиці Тарнавського водій Fiat збив 10-річного хлопчика, який переходив дорогу на пішохідному переході. Дитину забрала швидка.

За попередніми даними, у нього закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку та забиття правого коліна. Охорону місця події та регулювали рух патрульні поліцейські. Усі обставини аварії встановлюють слідчі. За попередніми даними, 62-річний водій був тверезим.

З початку року патрульні зареєстрували 29 ДТП з дітьми, з них – 22 з потерпілими, у яких травмувалося 23 дітей, одна дитина загинула, повідомляють у патрульній поліції Тернополя.

