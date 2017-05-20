Понад 150 родин героїв Небесної сотні бере участь у Всеукраїнській прощі до Зарваниці

20/05/2017 Розмір тексту:

На Тернопільщині розпочалася триденна Всеукраїнська проща родин Героїв Небесної Сотні. Члени родин загиблих героїв з’їхалися з усієї країни.

Родичі полеглих зібралися біля пам’ятника Героям Небесної Сотні. Там відправили панахиду за загиблими та вшанували їх хвилиною мовчання. Пізніше рідні героїв вирушили до Зарваниці. Там вони візьмуть участь у літургії, а також відвідають міста і села Тернопільщини, де жили загиблі на Майдані.

«Наш край приймає учасників Всеукраїнської прощі до Зарваниці. Проща триватиме три дні, у ній бере участь понад 150 родин загиблих патріотів. Вони вирішили познайомитися з тими місцями, де зростали ці патріоти, а також вшанувати їх пам’ять. Тож запрошуємо жителів краю приєднатися до прощі у Зарваниці», – відзначили в облдержадміністрації.

Нагадаємо, в Україні створено громадську організацію «Родина Героїв Небесної Сотні», до якої входить до двохсот осіб з різних куточків України, їх кількість постійно зростає.

Софія Романська