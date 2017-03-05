Понад 1,5 тонн яблук передало підприємство Петра Гадза військовим в АТО

05/03/2017 Розмір тексту:

Вже вкотре депутат Тернопільської облради, відомий меценат з Бучаччини Петро Гадз допомагає нашим бійцям на передовій своєю продукцією. Зокрема, сьогодні на Схід його підприємство відправило 1550 кілограмів свіжих яблук.

Про це на своїй сторінці у facebook написав волонтер ГО «Схід та Захід єдині» Василь Конько.

Вже понад два роки фермерське господарства «Гадз» співпрацює з волонтерською групою «Схід та Захід єдині» та щоразу допомагає нашим бійцям на Сході боронити Україну від російського агресора, відправляючи свою продукцію.

– Сьогодні Петро Іванович виділив 1550 кілограм смачненьких яблук. Зранку до мене зателефонували із Бучача та повідомили, що вони готові до відправки їх треба забрати. Зараз хлопцям на Сході особливо потрібні вітаміни. Взагалі, Петро Іванович – це людина з великої літери – сказав-зробив. Ми щиро вдячні йому за допомогу, – розповів Василь Конько.

До слова, нещодавно через ескалацію конфлікту на Сході підприємство Петра Гадза передало 2 тони яблук постраждалим від обстрілів у Авдіївці.