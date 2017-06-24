Понад 12 тисяч тонн кормів було зібрано в компанії ТзОВ “Бучачагрохлібпром” з допомогою потужної техніки. ФОТО
Всього за 10 днів у ТзОВ «Бучачагрохлібпром» було здійснено перший покіс люцерни, який сягнув 12-ти тисяч тонн.
Ці корми були зібрані для утримання значного поголів’я в компанії.
– Нами було заготовлено 12 тисяч тонн прив’яленої зеленої маси люцерни для закладки на сінаж. Люцерна є важливим компонентом раціону для корів нашого підприємства, адже ця рослина є джерелом білку, вітамінів і забезпечує виробництво молока екстра-класу. Крім того, для покращення якості самого сінажу було використано бактеріальні ферментативні закваски – культури молочнокислих бактерій, пробіотики. Ці закваски збагачують корм для поголів’я та підвищують його поживність . Їх в потік зеленої маси розфасовував спеціальний комбайн, – розповідає заступник директора з тваринництва ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Борис Рудюк.
Загалом цього року підприємству вдалось досягнути значних результатів у заготівлі кормів, адже спеціально для покосу люцерни компанія оновила лінійку техніки для закладки сінажу, так званого «зеленого конвеєра». Для цього підприємство Петра Гадза закупило нову потужну техніку. Зокрема трактори марки Fendt, причепи для перевезення силосу марки Fligel та виробництва ТОВ “Завод Кобзаренка”, силосозбиральний комбайн марки JAGUAR 870 та косарку марки CLAAS DISCO 8550 C.
До слова, в підприємстві очікують провести ще 2-3 покоси люцерни для сінажу в цьому році.
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- Понад 12 тисяч тонн кормів було зібрано в компанії ТзОВ “Бучачагрохлібпром” з допомогою потужної техніки. ФОТО
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