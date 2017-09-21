Помити автомобіль у Чорткові коштує 200 доларів

21/09/2017 0
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Помивши один автомобіль, 18-річний працівник автомийкирозжився двома сотнями доларів. Щоправда «чайові» відрахував собі сам без відома власника машини.

Гроші хлопець знайшов в бардачку. Загалом там було близько тисячі американських доларів. За свої старання взяв собі кілька купюр, але порозкошувати на них не встиг. Власник одразу вияви пропажу й викликав на місце події правоохоронців.

Чужі гроші у молодика вилучили.

За скоєне авто мийнику інкримінують частину 1 статті 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

 

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