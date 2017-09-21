- фільми в кінотеатрах України
Помити автомобіль у Чорткові коштує 200 доларів
21/09/2017 0
Розмір тексту:
Помивши один автомобіль, 18-річний працівник автомийкирозжився двома сотнями доларів. Щоправда «чайові» відрахував собі сам без відома власника машини.
Гроші хлопець знайшов в бардачку. Загалом там було близько тисячі американських доларів. За свої старання взяв собі кілька купюр, але порозкошувати на них не встиг. Власник одразу вияви пропажу й викликав на місце події правоохоронців.
Чужі гроші у молодика вилучили.
За скоєне авто мийнику інкримінують частину 1 статті 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.
Додати свій коментар
Головні новини
- Коржівський кар’єр на Тернопільщині забезпечує людей роботою та гідною оплатою
- “На прикладі Вишнівецької школи перевіримо економність твердого палива”, – Володимир Кравець
- На Тернопільщині спіймали таксиста, який їздив з правами померлої людини
- У поліції чекають тернополян із зброєю
- Всі новини за сьогодні
Погода
Опитування
- Loading ...