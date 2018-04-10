Помічник Апостола очолить міграційну службу Тернопільщини
34-річний Ярослав Давибіда визнаний переможцем конкурсу на посаду начальника управління Міграційної служби в Тернопільській області.
Конкурс на вакантну посаду був оголошений 22 лютого. За результатами оцінювання претендент набрав 9 балів.
Серйозний кадровий злет майбутнього керівника обласного управління міграційної служби пов’язують з впливовим у тернопільських масштабах радником Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова – Михайлом Апостолом.
У свій час Давибіда виконував обов’язки помічника нардепа Апостола, а також опікувався діяльністю його благодійного фонду. Останнім часом був працевлаштований на посаді керівника Теребовлянського райавтодору.
Призначення Давибіди на впливову посаду ще раз підкреслює можливості Михайла Апостола в системі МВС. В політичних кулуарах місцевого радника Авакова називають “очима” впливого міністра на Тернопільщині.
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