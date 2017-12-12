Померти у Тернополі стане ще дорожче

12/12/2017 Розмір тексту:

Ціни на ритуальні послуги зростуть у Тернополі.

Це пов’язано із підвищенням мінімальної зарплати, пише Терен. Тож на 2018 рік у фінансовому плані КП «Ритуальна служба» заклали 700 тис. грн, повідомили на засіданні виконкому 6 грудня.

Це потребує додаткових коштів до виграного тендеру (610 тис. грн).

Як додав начальник управління ЖКГ Олег Соколовський, цьогоріч усі роботи «Ритуальної служби» виконані добре. Це стосується утримання кладовищ та ремонту Дому печалі.