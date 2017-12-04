Помер відомий тернопільський поет-пісняр

04/12/2017 Розмір тексту:

Тернополяни сьогодні прощаються із поетом-піснярем, журналістом Сергієм Сірим. Чоловік відійшов у вічність після важкої недуги, з якою боровся три роки.

Як пише Терен, Сергій Сірий був заслуженим діячем естрадного мистецтва України. Членом творчої спілки «Асоціація діячів естрадного мистецтва України», членом Національної спілки журналістів України. Автором двох нашумілих збірок еротичної поезії «Твоє тіло – наркотик» та «Пожежа тіл».

Його перу належить і містична мелодрама «Йар навиворіт, або Кохання в чужому тілі». Він лауреат конкурсу «Коронація слова-2014» (спеціальна відзнака в номінації «Пісенна лірика для дітей» за текст пісні «Домовик-домовичок»). Рішенням журі Міжнародного літературного конкурсу «Коронація слова-2016» твір поета-пісняра «Бім і Кеті» визнано переможцем в номінації «Пісенна поезія для дітей» як кращий пісенний твір для дітей молодшого шкільного віку.

Пісні на слова Сергія Сірого «Українська родина», «Пісенні Медобори», «Хотинський піснецвіт», «Ліра Гіппократа», створені у співдружності з відомим композитором Леонідом Попернацьким, стали музичними візитівками однойменних всеукраїнських мистецьких фестивалів. А пісня «Доброго дня» є гімном благодійного фонду «Світ дітей» – філії міжнародної благодійної організації в Канаді «Chalice». Текст її переклали на англійську мову.

Нещодавно Сергій Сірий почав серію аудіо записів своїх казок. А також записав дів пісні до Різдва.