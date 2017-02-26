Помер колишній голова Тернопільської обласної ради
26/02/2017 0
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26 лютого помер колишній голова Тернопільської обласної ради (2002-2006 рр.) Анатолій Жукінський.
За президентства Леоніда Кучми займав посаду першого заступника голови Тернопільської облдержадміністрації. В 2002 році був обраний головою Тернопільської обласної ради. Після відставки займався підприємницькою діяльністю в галузі постачання паливно-мастильних та енергетичних матеріалів, повідомляє Галас.
Фото сайту Терен
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