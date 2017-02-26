Помер колишній голова Тернопільської обласної ради

26/02/2017 Розмір тексту:

26 лютого помер колишній голова Тернопільської обласної ради (2002-2006 рр.) Анатолій Жукінський.

За президентства Леоніда Кучми займав посаду першого заступника голови Тернопільської облдержадміністрації. В 2002 році був обраний головою Тернопільської обласної ради. Після відставки займався підприємницькою діяльністю в галузі постачання паливно-мастильних та енергетичних матеріалів, повідомляє Галас.

Фото сайту Терен