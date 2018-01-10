Помер головний хірург Тернопільщини
10/01/2018 0
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Володимир Максимлюк помер на 66 році життя.
Про це повідомили у прес-службі управління охорони здоров’я Тернопільської обласної державної адміністрації, передає Depo.Хмельницький.
Максимлюк Володимир Іванович народився 13 вересня 1952 року в Тернополі.
З 2005 року по 9 січня 2018 року обіймав посаду головного спеціаліста хірургічного профілю управління охорони здоров’я ТОДА.
“Життєвий шлях лікаря Максимлюка – зразок людської гідності, добропорядності та мудрості”, – йдеться у співчуття колег.
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