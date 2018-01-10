Помер головний хірург Тернопільщини

10/01/2018 Розмір тексту:

Володимир Максимлюк помер на 66 році життя.

Про це повідомили у прес-службі управління охорони здоров’я Тернопільської обласної державної адміністрації, передає Depo.Хмельницький.

Максимлюк Володимир Іванович народився 13 вересня 1952 року в Тернополі.

З 2005 року по 9 січня 2018 року обіймав посаду головного спеціаліста хірургічного профілю управління охорони здоров’я ТОДА.

“Життєвий шлях лікаря Максимлюка – зразок людської гідності, добропорядності та мудрості”, – йдеться у співчуття колег.