Помер головний хірург Тернопільщини

10/01/2018 0
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Володимир Максимлюк помер на 66 році життя.

Про це повідомили у прес-службі управління охорони здоров’я Тернопільської обласної державної адміністрації, передає Depo.Хмельницький.

Максимлюк Володимир Іванович народився 13 вересня 1952 року в Тернополі.

З 2005 року по 9 січня 2018 року обіймав посаду головного спеціаліста хірургічного профілю управління охорони здоров’я ТОДА.

“Життєвий шлях лікаря Максимлюка – зразок людської гідності, добропорядності та мудрості”, – йдеться у співчуття колег.

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