Помер чоловік, який потрапив під вантажний потяг

06/04/2018 Розмір тексту:

Під вантажний потяг сполученням «Жмеринка-Львів» потрапив 66-річний житель села Кабарівці.

Нещастя трапилось 29 березня о 16:46 на залізничній станції в селі Млинівці Зборівського району, повідомляє Терноград.

Внаслідок події потерпілого з діагнозом «Відкрита черепно-мозкова травма, травматична ампутація лівої нижньої кінцівки» госпіталізовано в Зборівську ЦРЛ, де він помер.

Обставини події встановлюються.