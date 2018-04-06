Помер чоловік, який потрапив під вантажний потяг

06/04/2018 0
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Під вантажний потяг сполученням «Жмеринка-Львів» потрапив 66-річний житель села Кабарівці.

Нещастя трапилось 29 березня о 16:46 на залізничній станції в селі Млинівці Зборівського району, повідомляє Терноград.

Внаслідок події потерпілого з діагнозом «Відкрита черепно-мозкова травма, травматична ампутація лівої нижньої кінцівки» госпіталізовано в Зборівську ЦРЛ, де він помер.

Обставини події встановлюються.

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