Поляки подарували тернополянам «Тернопільський блюз». ФОТО

04/12/2017 Розмір тексту:

Сучасний європейський джаз звучав на сцені тернопільського драмтеатру у другий день «ДжазБезу». Представив його колектив польських музикантів, яких об’єднав піаніст Міхал Мартинюк. До його проекту увійшли саксофоніст Якуб Сковронські, гітарист Куба Мізерацкі, контрабасисит Бартек Хойнацкі, перкусист Якуб Ґудз.

Упродовж десяти років Міхал Мартинюк живе у Новій Зеландії. Він має спільні проекти з відомими новозеландськими та австралійськими музикантами, входить до колективу відомого новозеландського саксофоніста Натана Гейнса. Тепер же представив власний проект з польськими колегами.

– Саксофоніста Якуба Сковронські я знаю ще зі школи, – розповів Міхал Мартинюк. – Інших музикантів зустрів у Польщі під час джем-сейшенів, концертів. Я підготував матеріал наперед, а з березня цього року, коли приїхав у Польщу, ми проводили репетиції та записали альбом «Nothing to proof». Я беру участь у різних проектах у Новій Зеландії, але хотів записи альбом саме з польськими друзями. Це наш перший тур в Україні і хочу, щоб такий же тур пройшов по Європі, плануємо і надалі працювати разом.

Усі композиції, які грали музиканти, написав Міхал Мартинюк. У кожній з них настрій коливався від спокійного до бурхливого. Відповідно до мелодії та ритму, на перший план почергово виходили саксофон, гітара, ударні, піаніно, контрабас. Суперечливі емоції відображалися і у назвах творів, наприклад, один з них називався «Так і ні». А завершили свій виступ хлопці композицією «Тернопільський блюз». Та слухачі не хотіли відпускати музикантів зі сцени, і викликали на «Біс!», причому, двічі.

Ольга Трач

Фото «Kurt lee»