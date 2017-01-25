Польські візи тернополянам видаватимуть по-новому

25/01/2017 Розмір тексту:

З 20 січня у візових центрах Генконсульства Польщі у Луцьку, Тернополі та Рівного зміниться система прийому візових анкет.

Про це розповіли на спільній прес-конференції консул Генерального консульства РП у Луцьку Кшиштоф Савицький, керівник візового відділу консульства в Луцьку Пьотр Матусяк та регіональний директор компанії «VFS Global» в Україні, Білорусі, Казахстані та Узбекистані Аміт Кумар Шарма, передає Галас.

За словами Кшиштофа Савицького нова система буде набагато простішою для відвідувачів Пункту прийому візових анкет, але набагато складнішою для шахраїв. Основна відмінність функціонування нової системи реєстрації від старої полягає в тому, що працівники колл-центру телефонують до заявника, а не навпаки, щоб запропонувати дату подачі необхідних документів на візу.

На прес-конференції також презентували коротку статистику, яка зафіксувала зростання видачі віз українцям у 2015–2016 рр. у Луцькому консульському окрузі. Так, протягом 2016 р. було розглянуто приблизно 300 тис. заяв на отримання віз, із котрих позитивні рішення отримали майже 280 тис.