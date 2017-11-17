Польща, Білорусь, Німеччина: з якими країнами Тернопільщина має гендель

17/11/2017 Розмір тексту:

Обсяги експорту та імпорту товарів області у січні-вересні 2017 року становили відповідно 262,8 млн. дол. США та 267,6 млн. доларів. Порівняно з січнем-вереснем 2016 року експорт збільшився на 25,3%, імпорт – на 33,4%. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 4,8 млн. доларів.

Про це повідомляє Головне управління статистики у Тернопільській області.

Суб’єкти господарювання області здійснювали операції в зовнішній торгівлі товарами з партнерами із 102 країн світу.

Основним торговим партнером як в експорті, так і в імпорті була Польща (52,3% обласного експорту та 45,7% обласного імпорту).

Вагомі обсяги експортних поставок здійснювались до Білорусі, Нідерландів, Німеччини, Єгипту, Казахстану, Індії, Швейцарії та Саудівської Аравії, імпортних надходжень – з Німеччини, Литви, Китаю, Італії, Угорщини, Франції, Швейцарії.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 69,3% від загальнообласного обсягу експорту, імпорту – 82,7% від загальнообласного обсягу імпорту.

Основу товарної структури зовнішньої торгівлі області складали механічні та електричні машини, продукти рослинного походження, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, засоби наземного транспорту, крім залізничного, живi тварини; продукти тваринного походження, мінеральні продукти, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, рiзнi промислові товари, жири та олії тваринного або рослинного походження, недорогоцінні метали та вироби з них.