Половина тернопільських учнів обирають професію несвідомо, – дослідження

13/03/2017 Розмір тексту:

В Тернополі серед школярів та студентів міста відбулось унікальне опитування в рамках проекту «Вибір професії-вибір майбутнього!»

ГО «АТОМ» спільно з молодіжним центром праці та студентами ТНПУ ім. Гнатюка було анектовано 650 учнів та 600 студентів м. Тернопіль.

Метою цього масштабного заходу була необхідність зробити психологічний портрет сучасної молоді в розрізі ставлення до вибору професії. Автори проекту прагнули до розуміння наскільки свідомо молодь підходить до такого важливого етапу, в житті кожної людини, як вибір професії, що або хто впливає на прийняття рішення, з якими проблемами зустрічаються майбутні фахівці при виборі професії, та зрозуміти яким чином можна їм допомогти.

Було з’ясовано, що більшість учнів ще не визначились, яку професію хочуть обрати в майбутньому, проте є й ті, які вже точно знають ким хочуть бути. Деякі учні мріють бути лікарями, вчителями з самого дитинства.

Варто зазначити, що майже усі учні вибирають престижні професії, і у своїх відповідях пишуть, що хочуть бути юристом, адвокатом, хірургом, тому що освоївши такі професії зможуть претендувати на високу заробітну плату. Менше учнів обирає професії нижчі за статусом – вони знають, що, ставши класними фахівцями зможуть добре заробляти.

Оправцювавши анкети, які склали учні маємо такі дані: 45, 5 % йдуть за покликанням мрії з дитинства; 30, 4 % орієнтуються на престиж професії; 43, 1 % учнів потребують поради спеціалістів в профорієнтуванні. За даними опитування лише 51, 1 % учнів самостійно обирають професію. 48, 9 % учнів обирають професію не свідомо, на них впливають батькі, друзі та вчителі. Такі учні потребують домопоги. Їм потрібно допомогти усвідомити свої бажання, усвідомити свої сильні сторони, природні можливості, розшитири кругозір, показати цікаві приклади успішної самореалізації людей. Це все для того, щоб надихнути молодь для пошуку себе — справи свого життя. Адже людина почувається щасливою, коли робота до душі.

Дивним є те, що учні, які не визначились з майбутньою професією не потребують допомоги спеціалістів, певних консультацій, порад.

На нашу думку потрібно працювати з такими учнями, зацікавлювати їх різними тематичними шкільними заходами, проводити тренінги з профорієнтації, на яких школярі зможуть дізнатись більше та вибрати професію яка підходить саме йому.

Було визначено, що більшість студентів віковою категорією від 16 до 20 років планують після закінчення навчання працювати за спеціальністю. За власним вибором навчаються 60.6 % студентів і тільки 23,5 % навчаються за вибором батьків. Це свідчить про те, що молоде покоління чітко ставить перед собою мету здобути хорошу професію, яка буде приносити приємні враження і стабільний дохід.

Більшість студентів обрали професію, через мрію – це 37.1% і 29.9% молоді опираються на престиж. Більшість студентів потребують допомоги у пошуку першого місця роботи, а також стажування. На запитання, чи мають студенти бажання відвідувати заходи для саморозвитку, 67,1% студентів дали позитивну відповідь, і 32,9% не мають бажання відвідувати подібні заходи . Немала кількість студентів, а саме – 77% потребують підзаробітку. В майбутньому наші студенти бажають працювати по професії,а також вчитись по програмі обміну за кордоном по тій самій спеціальності, і окрім того здобути практичні навички.