Політики, корупція і голодування: хроніка тижня від “За Збручем”

23/06/2017 Розмір тексту:

Світ

Про зустріч Петра Порошенка і Дональда Трампа, як про топ-подію тижня, у нас багато говорилося заздалегідь. Втім, у інтерпретації Білого дому вона виглядала дещо інше. За повідомленням прес-служби президента США, «після розмови з радником з питань нацбезпеки Д.Трамп завітає на зустріч віце-президента М.Пенса з Президентом України П.Порошенком». Звучить так, ніби йтиме містер Трамп коридором Білого дому та й загляне з нудьги «на вогник»… Після зустрічі П.Порошенко не випромінював звичної бадьорості (втома? зміна часових поясів?) і обмежився стандартними фразами про «тверду підтримку з боку США» і про «відданість США мінським домовленостям». Чимало наголошувалося на важливості зустрітися з президентом США раніше, ніж той побачиться з В.Путіним. Але Д.Трамп справляє враження абсолютно самодостатньої та зацикленої на собі людини, яка після зустрічі з янголом залюбки спілкуватиметься з чортом, причому – без врахування аргументів першого.

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На 88 році життя відійшов у інші світи до своїх Großväter один з найвидатніших політиків у новітній історії Європи Гельмут Коль. Впродовж 16 років він був канцлером Німеччини. З його ім’ям пов’язане об’єднання ФРН та НДР, падіння Берлінської стіни і виведення з країни радянських військ. «Новий Бісмарк», шанувальник пива і баварських сосисок (якого німця можна уявити без них?) знаходив спільну мову з Р.Рейганом, М.Тетчер, М.Горбачовим і Б.Єльциним (хоча «цар Борис» під час неформальних зустрічей віддавав перевагу зовсім не пиву). Він був німецьким націоналістом, але, як зазначив один з його біографів, таким націоналістом, який «дерадикалізував» це поняття і привів його в конче необхідний для його нації стан норми. «Гельмут Коль – лідер, який зробив безцінний внесок у зміцнення європейської єдності та подолання шрамів Холодної війни», – підкреслив у своєму співчутті народу Німеччини Президент України Петро Порошенко.

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З дитинства пам’ятна бабина настанова: «Не розтуляй широко писок – ворона залетить». У президента Коста-Ріки Луїса Гільєрмо Соліса, мабуть, не виявилося в родині такої турботливої наставниці. Або ж навпаки – їх у нього було надто багато, отож і вийшло як у відомій приказці: «В семи няньок дитина без носа». Під час церемонії відкриття асфальтного заводу президент спілкувався з журналістами і, напевно, настільки захопився розмовою, що незчувся, як йому… залетіла в рот оса. Втім, сеньйор Соліс відреагував так, як личить лідеру країни з одним з найвищих в світі індексів щастя населення, тобто з гумором. Взявши подану спритним помічником склянку води, президент зробив ковток і промовив: «Все, я її з’їв». Після чого сам порадив журналістам надіслати відео кумедного випадку на канал CNN. Все ж цікаво, що оси вишукують поблизу асфальтних заводів? Це ж не кондитерські фабрики на кшталт Roshen…

Україна

У Марші рівності в Києві взяли участь близько 2500 чоловік, представників так званої ЛГБТ-спільноти. Вони пройшли від Будинку вчителя (цікаво, чи хтось у наших школах сіє таке «розумне, добре і вічне»?) до станції метро «Льва Толстого» (персонажів з подібною орієнтацією у «Війні і мирі» щось не пригадую… може, неуважно читав?). Плакати учасників маршу давали певну поживу для роздумів, зокрема, “Love makes family” (хм… яку “family” створить отака “love”?). Київській поліції довелося трохи змінити маршрут, щоб уникнути зіткнень «нетрадиціоналів» з протестувальниками. Все ж, декілька сутичок між учасниками і супротивникам акції таки сталися. Шестеро протестувальників було затримано. Оцінка доцільності таких акцій багатьма опитаними на вулицях Києва та інших міст була негативною, а на думку екс-депутата свободівця Ігоря Мірошниченка, головною метою організаторів маршу є отримання грантів від закордонних організацій.

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Співробітники НАБУ затримали за підозрою в отриманні хабара в сумі 200 тис. дол. охоронця народного депутата від БПП Борислава Розенблата. Глава НАБУ Артем Ситник зазначив, що це була перша операція, проведена за участю офіцерів під прикриттям. За даними САП, хабар призначався самому депутату і його колезі з «Народного фронту» Максиму Полякову за посильне сприяння у темних «бурштинових» оборудках. Обидва народні обранці дружно це заперечують і в звичному стилі наших схоплених за руку високопосадовців називають подію «провокацією». Генпрокурор (і висуванець того ж БПП) Юрій Луценко, який не раз заявляв, що не поділятиме нечестивців на «своїх» і «чужих», начебто продемонстрував готовність дотримуватися цього принципу і звернувся до ВР з поданням на позбавлення обох депутатів недоторканності. Однак, як прогнозують, у парламенті ця справа може затягнутися «до грецьких календ»…

Тернопіль

Те, що тернополяни небайдужі до чужих бід, добре відомо. І ладні жертвувати… ну, як мінімум, кількома кілограмами власної ваги. Ось і нардеп з Тернополя Тарас Пастух вирішив виявити солідарність зі своїми львівськими колегами із «Самопомочі» Олегом Березюком та Оксаною Сироїд і пройти разом з ними «курс голодування» під Адміністрацією Президента. Взагалі ж, якщо послуговуватися приказкою «Поки повний схудне – худий помре» (тьху-тьху), у Т.Пастуха шансів вийти з цього випробування здоровішим і міцнішим духом більше, ніж у О.Березюка, адже комплекція у колишнього гендиректора ТОВ «Опілля», сказати б, солідніша, ніж у лікаря-психотерапевта зі Львова. Все ж, якщо ця акція допоможе вирішити проблему зі сміттям у Львові, її учасники, не виключено, наберуть більшої політичної ваги. Незважаючи на втрату ваги тілесної.

Ігор Дуда