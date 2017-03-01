Поліція знайшла зниклу іноземну студентку

01/03/2017 0
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28 лютого до правоохоронців Тернопільського відділу поліції надійшло повідомлення про зникнення 18-річної студентки. Дівчина – громадянка республіки Марокко, навчається в одному з  вищих навчальних закладів міста.

Марокканка увечері, 27 лютого, вийшла з квартири, де проживала разом з сестрою і назад не повернулася. Уночі вона зателефонувала на мобільний родички та заявила, що заблукала і не знає, де знаходиться. Самостійні пошуки з друзями не дали результатів, тож сестра  звернулася за допомогою до поліцейських.

Працівники поліції оперативно розшукали іноземку. Дівчину правоохоронці виявили в одному закладів громадського харчування міста. Після документування її доправили за місцем проживання, повідомили у відділ комунікації НП Тернопільської області.

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