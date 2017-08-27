Поліція затримала нелюда, який вбив дівчину і втопив тіло у ставку. ВІДЕО

23/08/2017 Розмір тексту:

Поліція вже затримала підозрюваного у вбивстві жінки, тіло якої знайшли у ставку в селі Калинівка Зборівського району.

22 серпня увечері в Тернопільському міськрайонному суді обирали міру запобіжного заходу для цього підозрюваного. Суд залишив його під вартою на 60 днів без альтернативи внесення застави, повідомляє “20 хвилин“.

Вбиту жінку звали Лілією, підозрюваний – Андрій. Він 1991 року народження, працює вантажником, одружений, його дружина вагітна. Сам він з Львівщини, там і проживав. Періодично приїжджав до дружини у Калинівку. Раніше він вже мав умовну судимість за крадіжку. В процесі допитів чоловік визнав, що вбив людину і що був у стані алкогольного сп’яніння.

Зі слів прокурора, Андрій познайомився з Лілією в соцмережах. Запросив у Калинівку, куди вона приїхала на таксі з Золочева. Заплатив за таксі 160 гривень, грошей забракло, тому дав таксистові свій мобільний як заставу. Андрій і Лілія розпивали алкоголь – вино, і між ними виник словесний конфлікт. Він вдарив її по обличчю, потім почав душити, заклеїв обличчя скотчем. Експерти встановили, шо причина смерті механічна асфікція (удушення). Потім знайшов важкий камінь, замотав його у футболку вбитої і втопив її.

Адвокат повідомив, що підозрюваний співпрацював зі слідством, показав, де лежать докази. Тому просить для нього домашній арешт, бо вважає, що підозрюваний ніяк не вплине на свідків, докази не знищить, бо сам їх і показав. А також у нього вагітна дружина вдома, яка має ще одну дитину від першого шлюбу. Проте суд залишив підозрюваного під вартою на 60 днів.

Нагадаємо, 20 серпня до Зборівського відділення поліції надійшло повідомлення від жителя села Калинівка про те, що у місцевому ставку він виявив тіло невідомої особи. За попередніми даними поліції, жінка померла насильницькою смертю, адже в футболку був замотаний камінь вагою 14 кг. Під час огляду трупа виявили тілесні ушкодження – рани верхньої та нижньої губ, а також полімерною стрічкою була обмотана шия.