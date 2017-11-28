Поліція взялася за маршрутників і таксистів

28/11/2017 Розмір тексту:

Впродовж місяця, з 17 листопада по 17 грудня на Тернопільщині триватимуть профілактичні заходи на автотранспорті під умовною назвою “Перевізник зима-2017”.

Правоохоронці разом з працівниками Укртрансбезпеки краю перевірятимуть пасажирський транспорт – автобуси та автомобілі таксі, повідомляють у поліції.

– Мета перевірки – виявлення та усунення недоліків по перевезенню пасажирів, а саме: дозвільних документів на перевезення, наявність аптечки, вогнегасника та справність стану технічних засобів, – каже інспектор Тернопільського відділення поліції Віталій Шегера.

Чи працюють світлові попереджувальні сигнали, чи транспорт технічно справний, а також наявність вогнегасника та аптечки – усе це перевірятимуть поліцейські, зупинивши авто чи автобус. Звертатимуть увагу працівники поліції і на організацію передрейсового контролю технічного стану автобусів, медогляду водіїв та підготовці громадського транспорту до використання в осінньо-зимовий період.

– Найбільш типові порушення – порушення режиму роботи та відпочинку. Водії перепрацьовують, на них лягає більше фізичне навантаження і як результат – погіршується реакція, концентрація. Не всі транспортні засоби готові до зими. Це стосується технічного стану – не поміняні шини, у салонах холодно, не завжди справні акумулятори, – розповідає начальник управління Укртрансбезпеки в Тернопільській області Ігор Табака.

Правоохоронці та фахівці з Укртрансбезпеки і надалі перевірятимуть маршрутні засоби та проводитимуть інструктажі з перевізниками та водіями щодо неухильного дотримання вимог правил дорожнього руху та правил перевезення пасажирів.