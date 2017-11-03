Поліція встановила особу молодого чоловіка, який загинув на Східному. ВІДЕО

03/11/2017 0
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1 листопада близько 23-ї години у Тернополі на Східному трапилася ДТП.

Під колесами автомобіля загинув 24-річний чоловік.

Як встановили правоохоронці, це 24-річний мешканець села Великий Ходачків.

Детальніше – в сюжеті ІНТБ.

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