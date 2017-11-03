Поліція встановила особу молодого чоловіка, який загинув на Східному. ВІДЕО

Чи розраховуєте Ви жити за рахунок пенсії?

Так і живу (виживаю)

Розраховую, іншого варіанту немає

Накопичую заощадження, на пенсію надії не маю

Навряд чи доживу до пенсії

Найкраща пенсія - працюючий бізнес

Що таке пенсія?

Не думаю про це Результати