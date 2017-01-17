Поліція спіймала “снайпера”, котрий обстріляв автомобілі і маршрутку

17/01/2017 Розмір тексту:

Оперативники Тернопільського відділу поліції вийшли на слід хулігана, котрий за одну ніч встиг пошкодити майно десятка тернополян. 18-річний парубок свій кримінальний вчинок пояснив тим, що випробовував на влучність та справність новопридбаний пневматичний пістолет.

Як розповів начальник відділення слідчого відділу Тернопільського відділу поліції Андрій Гульоватий, п’ятнадцятого січня до правоохоронців стали звертися жителі мікрорайону Дружба із заявами про пошкоджені вікна квартир та транспортних засобів. Оперативним шляхом поліцейські встановили особу зловмисника, причетного до хуліганських дій. Ним виявився 18-річний тернополянин.

Зі слів молодика, напередодні, 14 січня, він придбав пневматичний пістолет.

Найперше випробував нову іграшку на вікнах сусіднього будинку. Шмальнувпо шибах і збагнув – зброя дієва, адже жителі квартир у вікна котрих поцілив, почали визирати на вулицю, не розуміючи, що діється. Захоплений влаштованим видовищем, зловмисник викликав таксі і подався до торгового центру, аби докупити куль для заряджання – плани на вечір мав великі.

Від спокуси знову випробувати дію пневматики не стримався вже дорогою додому. Прямо з вікна таксі відкрив стрілянину по маршрутному таксі, в якому їхали люди, і припаркованій легківці.

Похвалився вмінням влучно стріляти і перед друзями, з котрими того вечора ходив на дискотеку в нічний клуб. Дорогою пошкодив вікна трьох автомобілів. Ще п’ятеро власників машин потерпіли, коли хуліган повертався після нічних розваг.

Загалом поліцейські задокументували десять фактів пошкодження транспортних засобів і випадок стрільби по вікнах житлового будинку. Сума збитків, завданих потерпілим, встановлюється.

Як повідомили у відділі комунікації ГУНП в Тернопільській області, зловмиснику інкримінують частину першу статті 296 ККУ – хуліганство. Досудове розслідування триває.