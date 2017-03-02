Поліція спіймала молодика, який підрізав тернополянина

02/03/2017 Розмір тексту:

Вчора близько сімнадцятої години до поліцейських Тернопільського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що біля під’їзду одного з будинків по вулиці Броварній лежить чоловік. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

– З‘ясувалося, що в чоловіка – ножове поранення поперекової ділянки зліва, – розповів заступник начальника кримінальної поліції Тернопільського відділу поліції Любомир Довбуш. – Потерпілим виявився 29-річний тернополянин. Його доправили до медичного закладу.

Правоохоронці встановили, напередодні потерпілий разом з товаришем розпивали алкогольні напої. В якийсь момент стався конфлікт.

Після нанесення тілесних ушкоджень зловмисник покинув пораненого і втік з місця події. Та правоохоронці розшукали його. Нині молодик уже дає пояснення слідчим.

Розпочато кримінальне провадження за частиною першою статті 125 ККУ, повідомляють у відділі комунікації ГУНП в Тернопільській області.