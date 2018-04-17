Поліція шукає злодія, котрий вкрав мобілку на центральному ринку. ВІДЕО
17/04/2018 0
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Працівники Тернопільського відділу поліції просять допомогти встановити особу зловмисника.
Незнайомця підозрюють у крадіжці техніки з магазину «Твоя мобілка», що в місті Тернополі на вулиці Живова, повідомляють у поліції.
Подія трапилась 17 січня, близько 13 години. Незнайомець похапцем викрав з прилавку доровартісний планшет марки «Samsung» загальною вартістю 6600 гривень.
Камери відеоспостереження зафіксували зловмисника.
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