Поліція шукає злодія, котрий вкрав мобілку на центральному ринку. ВІДЕО

17/04/2018 0
Розмір тексту:
версія для друку

Працівники Тернопільського відділу поліції просять допомогти встановити особу зловмисника.

Незнайомця підозрюють у крадіжці техніки з магазину «Твоя мобілка», що в місті Тернополі на вулиці Живова, повідомляють у поліції.

Подія трапилась 17 січня, близько 13 години. Незнайомець похапцем викрав з прилавку доровартісний планшет марки «Samsung» загальною вартістю 6600 гривень.

Камери відеоспостереження зафіксували зловмисника.

  • Теги:

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд

Погода

Опитування

  • За рік в Україні президентські вибори. За кого з можливих кандидатів Ви плануєте голосувати?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
8 / 0,481 / 11.41m