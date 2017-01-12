Поліція шукає стрільців, котрі пошкодили автомобілі на “Дружбі”. ВІДЕО

12/01/2017 Розмір тексту:

Від пострілів з пневматичної зброї у Тернополі постраждало 10 автомобілів. Про це повідомляють поліцейські. Хто вдався до стрілянини – поки невідомо. На місці події працюють слідчі, опитують мешканців будинку та власників автівок.

Сьогодні опів на восьму ранку на службу 102 надійшов виклик про те, що на вулиці Степана Будного пошкоджено десять автівок. Патрульні поліцейські, які прибули на місце події, з’ясували, що стріляли, імовірно, з пневматичної зброї, повідомляє ТВ-4.

– За словами одного з мешканців будинку, постріли були здійсненні близько 4-5 ранку. Оскільки в нього мала видимість квартири, він не бачив, що сталося. Проте чув вибухи і звук розбитого скла. Усі автівки були припарковані до житлового будинку, – розповідає прес-секретар УПП Тернополя Оксана Смільська.

Наразі на місці працюють слідчі. Перевіряють інформацію, встановлюють деталі, опитують мешканців будинку та власників авто. Міра покарання зловмисникам буде винесена після результатів слідства, кажуть поліцейські.