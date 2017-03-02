Поліція шукає сепаратистів, які написали на зупинці “Слава Росії”

02/03/2017 1
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У засобах масової інформації розповсюджена новина про те, що автобусну зупинку в селі Залізці Збаразького району невідомі особи розмалювали антиукраїнськими написами.

Поліцейські зареєстрували даний факт до журналу єдиного обліку і почали здійснювати перевірку, повідомляють у відділі комунікації ГУНП в Тернопільській області.

Зі слів керівника поліції Збаражчини Віталія Присяжнюка, автобусна зупинка знаходиться на окраїні населеного пункту, тому ніхто з місцевих жителів не бачив хто і коли здійснював ці написи. Але люди помітили, що напередодні селом  їздила іномарка з тернопільськими номерами. Поліцейські встановили автівку і на даний час проводяться заходи щодо з’ясування особи водія та його причетності до  даної події.

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Коментарі (1)

фап

02/03/2017

Нічого дивного.
У цьому селі чи не з кожної хати – вийшов московський піп.

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