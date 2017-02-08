Поліція шукає решту аферистів з Helix. Ті втекли з офісу

06/02/2017 Розмір тексту:

Астрономічної суми у майже 40 мільйонів гривень сягнули збитки ошуканих вкладників фінансової піраміди Helix, і це далеко не межа. До поліції продовжують звертатися громадяни, які необдумано довірили кошти так званим бізнесменам. Обачність тернополян приспали обіцянками захмарних відсотків.

Арештованого у трьох “лідерів” Heliх Нагути, Фелика та Воронцова майна бракує, щоб відшкодувати збитки всіх обдурених, тож правоохоронці взялися за розшуки інших учасників піраміди. Як видно з рекламних матеріалів компанії таких більше десятка лише у Тернополі.

До відповідальності планують притягнути осіб, які особисто брали кошти учасників піраміди. Тим часом кількість ошуканих вкладників продовжує зростати, пише 0352.ua

«До нас кожен день надходять нові заяви, по 2-5 у день. Наразі до правоохоронців звернулося із заявами уже 480 потерпілих. Серед них – жителі Ізраїлю, Молдови, Казахстану. Найбільше заявників – з Тернопільської області», – повідомив сьогодні начальник сектору комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області Сергій Крета.

За його даними, сума збитків, завдана ошуканим вкладникам Хелікса, зросла уже до 37 млн грн. Були люди, які в очікуванні швидких прибутків, вклали одразу 50 тис. доларів.

Водночас вартість майна та заблокованих коштів в підозрюваних в організації фінансової піраміди складає 25 млн грн. Даної суми не вистачить, щоб покрити збитки усім учасникам піраміди.

Тим часом новий офіс, з пафосом відкритий компанією після розпочатого щодо організаторів кримінального провадження, – закритий. «Слідчі вже кілька разів навідували туди, але там постійно зачинено. Виглядає, що офіс недіючий», – розповів Сергій Крета.

До слова, офіс фінансова піраміда орендує у екс-депутата міськради від партії “Свобода” та колеги мера Тернополя – Михайла Гладкого.