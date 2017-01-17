Поліція шукає голову жінки, яку пошматували собаки. ВІДЕО

16/01/2017 Розмір тексту:

Жахлива знахідка у лісопосадці села Петриків Тернопільського району. Там сьогодні зранку пошматоване тіло жінки 1932 року народження знайшов її син. Поліції чоловік розповів – мати майже кожного вечора ходила на хутір Шаварівка, що поблизу Петрикова, годувати собак.

Собаки напали на живу жінку, чи погризли її вже мертвою, встановить судмедексертиза, повідомляє ТВ-4.

За словами сина, на хутір Шаварівка його мати ходила майже щоденно – годувала собак, що живуть на дачі. Пішла туди пенсіонерка і 15 січня, але додому не повернулася. На пошуки жінки син подався наступного дня вранці. Неподалік села, на лісовій дорозі він побачив тіло без голови, за зовнішніми ознаками схоже на його матір. При попередньому огляді слідчі встановили, що на жінку, швидше за все, напали собаки, про це свідчили сліди лап.

– Зранку знайшли труп обезголовлений, обгризений, руки обгризені, тіло обгризене повністю. По слідах видно, що зграя собак наробила біду. Проведено огляд місця події, шукаємо голову тіла, не можем поки що найти. І будем піднімати цю проблематику, проблематику бездомних собак, притулків, стерилізації і так далі і тому подібне, – розповідає начальник Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Олександр Богомол.

Тварини згризли голову та кисть руки загиблої. Що сталося насправді та остаточні причини смерті тернополянки встановить експертиза. За попередніми даними судмедекспертів, жінка спочатку замерзла, а потім її тіло знайшли собаки.

– Однозначно, і за цим розслідуванням, але ми його завершенням дочікуватись не будемо. Будуть звернення і до голови обласної ради, і до голови міської ради про програми і про заходи, тому що дуже багато скарг є. В минулому році, за даними санепідемстанції, покусано було близько 1200 людей, з них – третина безпритульними собаками. Випадків трагічних в нас до цього не було, але по Україні вони вже були до того, – каже Олександр Богомол.