Поліція розшукує жінку, яка вкрала взуття у “Подолянах”. ВІДЕО
01/03/2017 1
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26 лютого невідома здійснила крадіжку взуття з приміщення роздягалки поблизу льодяного катка в торговому центрі Тернополя.
Злодійку зафіксувала камера відеоспостереження, повідомляють у відділі комунікації НП Тернопільської області.
Придивіться, будь ласка, до зображення. Якщо ви впізнали крадіжку чи володієте інформацією про її можливе місцезнаходження, повідомте про це правоохоронців за номером моб. 067 140-53-11 або 102 у будь-який підрозділ поліції.
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Коментарі (1)
Колишній Воїн01/03/2017
Мабуть уже впізнали ,і вроді небідна кокаколу пє.Хай трошки застидається.