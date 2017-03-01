Поліція розшукує жінку, яка вкрала взуття у “Подолянах”. ВІДЕО

01/03/2017 Розмір тексту:

26 лютого невідома здійснила крадіжку взуття з приміщення роздягалки поблизу льодяного катка в торговому центрі Тернополя.

Злодійку зафіксувала камера відеоспостереження, повідомляють у відділі комунікації НП Тернопільської області.

Придивіться, будь ласка, до зображення. Якщо ви впізнали крадіжку чи володієте інформацією про її можливе місцезнаходження, повідомте про це правоохоронців за номером моб. 067 140-53-11 або 102 у будь-який підрозділ поліції.