Поліція розшукує жінку, яка вкрала взуття у “Подолянах”. ВІДЕО

01/03/2017 1
Розмір тексту:
версія для друку

26 лютого невідома здійснила крадіжку взуття з приміщення роздягалки поблизу льодяного катка в торговому центрі Тернополя.

Злодійку зафіксувала камера відеоспостереження, повідомляють у відділі комунікації НП Тернопільської області.

Придивіться, будь ласка, до зображення. Якщо ви впізнали крадіжку чи володієте інформацією про її можливе місцезнаходження, повідомте про це правоохоронців за номером моб. 067 140-53-11  або 102 у будь-який підрозділ поліції.

  • Теги:

Коментарі (1)

Колишній Воїн

01/03/2017

Мабуть уже впізнали ,і вроді небідна кокаколу пє.Хай трошки застидається.

Додати свій коментар

Креатор буд
Погода, Новости, загрузка...

Погода

Опитування

  • Які транспортні засоби є у вашій сім'ї?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
13 / 0,285 / 9.48m