Поліція розшукує місцевих “Боні і Клайда”. ФОТО
Дев’ятого березня близько п’ятнадцятої години біля АЗС «БРС Нафта», що по вулиці Шептицького в обласному центрі, із тілесними ушкодженнями було знайдено молодого чоловіка.
Як згодом з’ясувалося, це 35-річний житель села Великі Гаї. Зі слів потерпілого, його напередодні побили чоловік та жінка і забрали півтисячі гривень.
Поліцейські склали фотороботи можливих підозрюваних. Уважно придивіться, якщо ви впізнали зловмисників, телефонуйте у чергову частину Тернопільського відділу поліції 27-11-70, 27-11-71, 0672591518 або 102.
Молодий чоловік віком – 22- 25 років, середньої статури, зріст близько 170 см. Був одягнений у сині джинси, чорну балонову куртку та взутий у чорні шкіряні зимові черевики. Можливо звати «Петро».
Молода жінка віком – 18- 20 років, середньої статури, зріст близько 165 см. Була одягнена у сірі джинсові штани, – балонову світло-рожеву куртку та взута у кросівки сірого кольору.
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Коментарі (1)
k.lvbkf10/03/2017
Я його впізнав це дипутат Парасюк,та його дружина.