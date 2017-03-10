Поліція розшукує місцевих “Боні і Клайда”. ФОТО

10/03/2017 Розмір тексту:

Дев’ятого березня близько п’ятнадцятої години біля АЗС «БРС Нафта», що по вулиці Шептицького в обласному центрі, із тілесними ушкодженнями було знайдено молодого чоловіка.

Як згодом з’ясувалося, це 35-річний житель села Великі Гаї. Зі слів потерпілого, його напередодні побили чоловік та жінка і забрали півтисячі гривень.

Поліцейські склали фотороботи можливих підозрюваних. Уважно придивіться, якщо ви впізнали зловмисників, телефонуйте у чергову частину Тернопільського відділу поліції 27-11-70, 27-11-71, 0672591518 або 102.

Молодий чоловік віком – 22- 25 років, середньої статури, зріст близько 170 см. Був одягнений у сині джинси, чорну балонову куртку та взутий у чорні шкіряні зимові черевики. Можливо звати «Петро».

Молода жінка віком – 18- 20 років, середньої статури, зріст близько 165 см. Була одягнена у сірі джинсові штани, – балонову світло-рожеву куртку та взута у кросівки сірого кольору.