Поліція розшукує кавказця, який скоїв злочин на ринку “Західному”. ФОТО

15/11/2017 Розмір тексту:

Працівники Тернопільського відділення поліції просять допомогти встановити місце знаходження підозрюваного Абралава Райбулі Роландовича 1981 року народження.

Розшукуваний причетний до злочину, який трапився 14 листопада на території ринку «Західний».

Правоохоронці звертаються до краян: якщо ви впізнали дану особу або знаєте його місцеперебування, телефонуйте за номером у Тернополі (0352) 43-61-00, 067-208-02-25 або на лінію “102”.