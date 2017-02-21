Поліція розпочала кримінальне провадження щодо батька, який “виховував” чужу дитину кулаками

21/02/2017 Розмір тексту:

Кримінальне провадження за нанесення легкого тілесного ушкодження поліцейські відкрили щодо 38-річного жителя Бучацького району.

Чоловік переборщив із методами виховного впливу щодо чужої дитини. 12-річного школяра після такого «перевиховання» госпіталізували із підозрою на розрив барабанної перетинки, повідомляють у відділі комунікації НП Тернопільської області.

За словами підозрюваного шестикласник облаяв його сина, і він таким чином вирішив заступитися за власну дитину.

Батьки потерпілого звернулися із відповідною заявою до районних поліцейських.