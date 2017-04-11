Поліція призупинила слідство у справі “Хеліксу”

11/04/2017 Розмір тексту:

Розслідування у справі шахрайства з допомогою фінансової піраміди «Хелікс» наразі призупинено.

Як пояснив начальник обласного управління поліції Олександр Богомол, зумовлено це тим, що до справи хочуть долучити свідчення обдурених іноземців.

«Ми призупинили розслідування на 1-1,5 місяці, доки не отримаємо даних з-за кордону. Бо виявилося, що потерпілі також є в Молдові, Казахстані, Латвії, Німеччині, Італії», – повідомив Богомол.

За його даними, наразі із заявами вернулися 455 потерпілих, їм завдали збитків на 38 млн грн. Потік заяв зменшився, при цьому, запевнив начальник обласного управління поліції, ніхто заяв не відкликав.

«У мене немає інформації, щоб комусь повернули кошти і щоб хтось відкликав свою заяву», –зазначив Богомол.

Джерело: 0352.ua