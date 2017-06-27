Поліція просить водіїв допомогти знайти вбивцю випускниці
27/06/2017 0
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Слідчі Головного управління Національної поліції в Тернопільській області звертаються до водіїв, які 26 червня в період з першої по п’яту годину ранку проїжджали дорогою Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече через смт. Вишнівець в напрямку Рівного.
Якщо в даний час ви їхали неподалік місця злочину, а в автомобілях є відеореєстратор, принесіть відео та допоможіть встановити особу чи осіб, причетних до вбивства сімнадцятилітньої дівчини.
Анонімність гарантується. Повідомити інформацію можна ще й за номерами телефонів у Збаражі: (068) 346-73-46, (03550) 2-12-45, у Тернополі – (0352) 27-12-58, (067) 471-66-23 або на лінію “102″.
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