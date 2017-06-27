Поліція просить водіїв допомогти знайти вбивцю випускниці

27/06/2017 Розмір тексту:

Слідчі Головного управління Національної поліції в Тернопільській області звертаються до водіїв, які 26 червня в період з першої по п’яту годину ранку проїжджали дорогою Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече через смт. Вишнівець в напрямку Рівного.

Якщо в даний час ви їхали неподалік місця злочину, а в автомобілях є відеореєстратор, принесіть відео та допоможіть встановити особу чи осіб, причетних до вбивства сімнадцятилітньої дівчини.

Анонімність гарантується. Повідомити інформацію можна ще й за номерами телефонів у Збаражі: (068) 346-73-46, (03550) 2-12-45, у Тернополі – (0352) 27-12-58, (067) 471-66-23 або на лінію “102″.

Читайте також:

З’явилися кадри з місця вбивства випускниці на Тернопільщині. ВІДЕО

Ножем у серце: у поліції розповіли деталі вбивства випускниці на Тернопільщині

На Тернопільщині після святкування Дня молоді зарізали випускницю