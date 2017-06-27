Поліція просить тернополян повідомляти про підозрілих осіб кавказької національності

27/06/2017 Розмір тексту:

За останній місяць поліцейські Тернопільщини викрили дві злочинні групи крадіїв. Їхні учасники – особи кавказької національності. Та нещодавно, за оперативними даними, у нашому місті з’явилися нові гастролери.

Є підозри, що ці особи причетні до крадіжки майна з квартири по вулиці Вільховій в обласному центрі.

Підібравши ключі до замків вхідних дверей, з помешкання тернополянина злочинці винесли техніки та ювелірних прикрас на понад сто тисяч гривень.

Правоохоронці звертаються до тернополян з прохання звертати увагу на підозрілих осіб. Якщо ви бачите незнайомців, які крутяться в дворі вашого будинку, на вулиці, в мікрорайоні, зателефонуйте на 102. Не будьте байдужими, аби це не обернулося для вас особистою втратою, наголошують у поліції.