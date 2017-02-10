Поліція перевірить, як на Тернопільщині витратили державні кошти

10/02/2017 Розмір тексту:

На Тернопільщині, як і в Україні в цілому, розпочинається відпрацювання криміногенної ситуації.

Про це на робочій групі при Громадській раді МВС заявив начальник ГУНП в Тернопільській області Олександр Богомол.

У ході відпрацювання він пообіцяв організувати загальну перевірку більш як двохсот об’єктів краю, які мали бути відремонтовані за рахунок субвенцій, коштів, виділених з держбюджету та фонду Регіонального розвитку. Причина цього – звернення громадських активістів, які сумніваються, що роботи виконані прозоро та якісно. Списки усіх об’єктів активісти передали керівнику Нацполіції краю.

Звернути увагу попросили громадські активісти і на збільшення кількості тимчасових споруд по Тернополю, а також на встановлення біл-бордів.

Учасники робочої групи не оминули і питань хабарництва та керування автомобілем в нетверезому стані працівниками поліції. Олександр Богомол заявив, що усіх, хто порушив Закон, будуть звільнені.

Правоохоронець, який у листопаді минулого року керував службовим авто у робочий час і був у стані алкогольного сп’яніння, уже перебуває в статусі безробітного. В цьому році у поле зору потрапило ще три поліцейських, які керували авто напідпитку. Усі вони притягнуті до дисциплінарної відповідальності і їхня подальша доля також буде вирішена після рішення суду.