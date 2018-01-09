Поліція перевірить, чому водії маршруток не видають квитки

09/01/2018 Розмір тексту:

До Тернопільської міської ради часто звертаються тернополяни зі скаргами, що водії громадського транспорту при оплаті готівкою не видають пасажирам квитки, або видають квитки іншого зразка, який суттєво відрізняється тих, які друкуються через валідатор.

Реагуючи на численні звернення, Тернопільська міська рада звернулася до правоохоронних органів для проведення перевірки приватних перевізників, які працюють на маршрутній мережі міста, а також комунального підприємства «Тернопільелектротранс».

Нагадуємо, що розрахунок пасажирів в міському транспорті проводиться виключно за допомогою електронної системи проїзду з реєстрацією та видачею електронного квитка, а при готівковому розрахунку водій зобов’язаний видати пасажиру квиток за допомогою валідатора.