Поліція оприлюднила відео з квартири, де утримували десятки кошенят. ВІДЕО

За адресою на поліцейських вже чекала група обурених жителів будинку. Мовляв, через надмірну любов їхньої сусідки до котів страждають усі. Разом із ними були представники Асоціації захисників безпритульних тварин «Ноїв ковчег». Вони поскаржилися патрульним, що тварин тримають у неналежних умовах і готові їх забрати до притулку.

У помешканні стояв страшенний сморід, була цілковита антисанітарія, повсюди коти, бруд і розкидані речі. Господарка пояснила, що їй віддають усіх тварин, яких не продали на ринку біля Збруча. Начебто дехто, за окрему плату, просить взяти котів до себе на деякий час.

Разом із тіткою і бабусею у цій квартирі проживала 13-річна дівчинка. Патрульні передали її додому матері і повідомили соціальну службу, щоб приглянули за дитиною. Усіх котів забрали представники «Ноєвого ковчегу», повідомляють у патрульній поліції Тернополя.

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