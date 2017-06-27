Поліція оприлюднила відео ДТП, у якому постраждала дитина. ВІДЕО

27/06/2017 Розмір тексту:

На Збаражчині внаслідок ДТП постраждала малолітня дитина.

Дана пригода мала місце 23 червня о 13:42 на автодорозі «Тернопіль-Ланівці».

За попередніми даними, 32-річний тернополянин, керуючи автомобілем марки «BMW», не надав переваги в русі автомобілю «Citroen Berlingo», за кермом якого перебував 40-річний тернополянин, внаслідок чого відбулося зіткнення обох автомобілів.

У даній пригоді постраждав малолітній пасажир «Citroen Berlingo», який з діагнозом: ЗЧМТ, струс головного мозку доставлений для надання медичної допомоги в місцеву лікарню.

У обох водіїв відібрано забір крові на вміст алкоголю.

Транспортні засоби поміщені на спеціальний майданчик Збаразького ВП Підволочиського ВП ГУНП в області.

По даному факту відкрито кримінальне провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.286 КК України, повідомляють у відділі забезпечення безпеки дорожнього руху УПД ГУНП в Тернопільській області.