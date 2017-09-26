Поліція оприлюднила офіційну інформацію про загибель бійця АТО під Тернополем

26/09/2017 Розмір тексту:

Необережне поводження з вибухонебезпечними предметами – така попередня причина нещасного випадку, який трапився у вівторок, 26 вересня, у селищі Велика Березовиця.

Близько 12:54 на лінію “102” надійшло повідомлення про вибух біля одного з приватних будинків. На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група та вибухотехніки, які з’ясовують усі деталі інциденту.

За попередньою інформацією, чоловік підірвався ймовірно на гранаті РГД-5. Загиблий – поліцейський роти поліції особливого призначення ГУНП в Тернопільській області, 1986 року народження, учасник антитерористичної операції. В органах внутрішніх справ з 2006 року.

Триває слідство відповідно до ч.1 ст.115 КК України, повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.