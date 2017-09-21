Поліція оприлюднила фото жінки, яка збила дівчину і зникла. ФОТО

21/09/2017 Розмір тексту:

Патрульна поліція просить допомогти встановити особу тернополянки, яку підозрюють у скоєнні ДТП.

Фотографію взяли з камер відеоспостереження лікарні, повідомляють в Управлінні ПП.

Нагадаємо, 18 вересня о 8.39 годині на перехресті вулиць Коновальця-Рєпіна трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля сірого кольору. Жінка-водій віком 55-65 років збила 17-річну дівчину, доправила її до лікарні, а сама з місця події зникла.