Поліція оприлюднила фото жінки, яка збила дівчину і зникла. ФОТО

21/09/2017 0
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Патрульна поліція просить допомогти встановити особу тернополянки, яку підозрюють у скоєнні ДТП.

Фотографію взяли з камер відеоспостереження лікарні, повідомляють в Управлінні ПП.

Нагадаємо, 18 вересня о 8.39 годині на перехресті вулиць Коновальця-Рєпіна трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля сірого кольору. Жінка-водій віком 55-65 років збила 17-річну дівчину, доправила її до лікарні, а сама з місця події зникла.

Якщо ви були очевидцем даної події і можете допомогти встановити дані транспортного засобу, звертайтеся до Управління патрульної поліції Тернополя, що за адресою Котляревського, 24, або телефонуйте за номером 27-15-77 або 102.

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