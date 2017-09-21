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Поліція оприлюднила фото жінки, яка збила дівчину і зникла. ФОТО
21/09/2017 0
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Патрульна поліція просить допомогти встановити особу тернополянки, яку підозрюють у скоєнні ДТП.
Фотографію взяли з камер відеоспостереження лікарні, повідомляють в Управлінні ПП.
Нагадаємо, 18 вересня о 8.39 годині на перехресті вулиць Коновальця-Рєпіна трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля сірого кольору. Жінка-водій віком 55-65 років збила 17-річну дівчину, доправила її до лікарні, а сама з місця події зникла.
Якщо ви були очевидцем даної події і можете допомогти встановити дані транспортного засобу, звертайтеся до Управління патрульної поліції Тернополя, що за адресою Котляревського, 24, або телефонуйте за номером 27-15-77 або 102.
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