Нарешті спіймали наркодилерів, які розмалювали весь Тернопіль “закладками”. ВІДЕО

23/02/2017 Розмір тексту:

“Телеграф – сладості” – впродовж останніх кількох місяців у різних частинах Тернополя неодноразово з’являлися надписи такого змісту. Саме цим завуальованим способом наркоторговці продавали свою сировину.

За словами начальника Головного управління Національної поліції Олександра Богомола, у місцевих “підприємців” існували власні сайти оголошень, а також рекламні брошурки. Вони неприховано рекламували власний продукт – екстезі та амфетамін. Були у “бізнесменів” і бонусні пропозиції. За грам екстезі вони просили 300 гривень, а два грами продавали уже зі знижкою – за 550 гривень. З кожним грамом ціна дешевшала. Таке саме стосувалося і інших наркотиків.

Товар продавали дистанційно. Покупець заходив на сайт, замовляв продукт, оплачував і отримував інформацію про те, де забрати сировину.

Кілька місяців співробітники кримінальної поліції, слідчого управління та підрозділу протидії наркозлочинності УКП ГУНП в Тернопільській області опрацьовували дану інформацію, проводили слідчо-оперативні дії, здійснювали закупки наркотичної сировини та встановлювали причетних до даного бізнесу осіб. Після того, як необхідна інформація була зібрана, силовики, відповідно до ухвали суду, пішли за встановленими адресами.

22 лютого дев’ять груп у складі представників спецпідрозділу, експертів та правоохоронців провели обшуки у різних мікрорайонах обласного центру. У поле зору працівників поліції потрапило кілька жителів Тернополя віком від 24 до 27 років. У кожного були свої функції – одні розповсюджували рекламу та малювали оголошення на стінах, інші робили закладки по місту, окремо працювали фасувальники.

Під час обшуків правоохоронці вилучили амфетамін, екстезі, марихуану, ваги, пакетики для пакування, рекламні брошури, більше двохсот тисяч гривень та бойову гранату РПГ-5. Усю сировину направили в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр.

Наразі чотирьох жителів Тернополя затримали відповідно до статті 208 КПК. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Їм інкримінують три статті ККУ:

– 307 – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів;

-309 – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту;

– 263 – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Інші фігуранти справи опитуються, з ними проводяться слідчо-оперативні дії. Слідчі встановлюють і інших осіб, причетних до організації даного “бізнесу”.