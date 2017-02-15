Поліція ходить по тернопільських школах через “групи смерті”
У Тернополі правоохоронці розпочали серйозну роботу із запобігання непоправного серед підлітків, яких затягують у «групи смерті».
За словами керівника Відділу комунікації ГУНП у Тернопільській області, Сергія Крети, у Тернополі поки що не виявили підлітків, які би приєдналися до «гри у синіх китів». Поліція тримає це питання під контролем, пише Галас.
– У вівторок, 14 лютого, ми почали співпрацювати з освітою, – каже Сергій Йосипович. – По всіх школах підуть наші працівники ювенальної служби – поліції по роботі з неповнолітніми. Правоохоронці розповідатимуть, як не потрапити на «гачок» зловмисників, разом з освітянами будуть проводити профілактичні бесіди.
Нагадаємо, у соціальних мережах з’явилися групи, в яких кваліфіковані психологи доводять підлітків до самогубств. У поліції застерігають, що фанати таких спільнот називають себе китами, тому що тварини асоціюються у них зі свободою. Небезпечні групи в мережі мають назви «Море китів», «Тихі будинки», а на особистих сторінках учасників мають бути зображені відео або малюнки з китами, що літають.
Адміністратори даних груп схиляють підлітків до виконання квестів, які передбачають нанесення каліцтв або заподіяння болю. А коли вже бачать, що дитина готова до самогубства, кажуть їй усе зняти на відео й підштовшують до фатального кроку… Так, у Луцьку вже виявили групу підлітків, які вступили до «груп смерті» із смертельними завданнями та поштовхами до суїцидів. Про це повідомили кіберполіцію.
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Коментарі (1)
Михайло16/02/2017
Я почув, ти кликала(в) кита?
Який у тихий дім тебе веде
Але, згадай маму, і очі її уяви
Коли побачить, що ж з тобою.
А тепер, згадай, ти перший свій світанок,
Свою сім’ю, їх сміх, свій перший сніг,
І згадай те, що буває смуга 〰
Дзюрчить швидше ніж багацько річок
І смуга чорна пройде на завжди,
І будеш ти, щасливою людиною! ☀
Ну що? Ти все ще йдеш на вигуки кита?
Так згадай, не кит ти, а людина,
І уяви, як по щоці сім’ї та друзів – ллються сльози
І на холодне тіло падаєють мов сніг….❄
Ти все ще впевнений у цьому?
В тому, чи правильно ти йдеш?
Ти в тихій дім за тим китом пливеш?
Тоді давай, давай, іди на поклики кита!
Але ти знай, що рідні це побачать, як губиш ти своє життя
Чимало литимуться сльози, не день чи два, а незчисленно днів!
В очах людей яких ти міцно любиш…. ❤
Так зроби вибір, людина ти чи кит?
#антикити
#гучнийдім
#протисамогобства
#антигра
#язажиття
#яневгрі
#дельфінипротикитів
#дельфіни живуть, а не помирають
#я дельфін і хочу допомогти ❤
У синього кита не грай, бо ти людина