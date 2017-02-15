Поліція ходить по тернопільських школах через “групи смерті”

15/02/2017 Розмір тексту:

У Тернополі правоохоронці розпочали серйозну роботу із запобігання непоправного серед підлітків, яких затягують у «групи смерті».

За словами керівника Відділу комунікації ГУНП у Тернопільській області, Сергія Крети, у Тернополі поки що не виявили підлітків, які би приєдналися до «гри у синіх китів». Поліція тримає це питання під контролем, пише Галас.

– У вівторок, 14 лютого, ми почали співпрацювати з освітою, – каже Сергій Йосипович. – По всіх школах підуть наші працівники ювенальної служби – поліції по роботі з неповнолітніми. Правоохоронці розповідатимуть, як не потрапити на «гачок» зловмисників, разом з освітянами будуть проводити профілактичні бесіди.

Нагадаємо, у соціальних мережах з’явилися групи, в яких кваліфіковані психологи доводять підлітків до самогубств. У поліції застерігають, що фанати таких спільнот називають себе китами, тому що тварини асоціюються у них зі свободою. Небезпечні групи в мережі мають назви «Море китів», «Тихі будинки», а на особистих сторінках учасників мають бути зображені відео або малюнки з китами, що літають.

Адміністратори даних груп схиляють підлітків до виконання квестів, які передбачають нанесення каліцтв або заподіяння болю. А коли вже бачать, що дитина готова до самогубства, кажуть їй усе зняти на відео й підштовшують до фатального кроку… Так, у Луцьку вже виявили групу підлітків, які вступили до «груп смерті» із смертельними завданнями та поштовхами до суїцидів. Про це повідомили кіберполіцію.