Чоловік, який загинув від вибуху під Тернополем, привіз гранату із зони АТО

28/10/2017 Розмір тексту:

Слідчі продовжують перевіряти версії щодо випадку у Березовиці.

Нагадаємо, що там 26 вересня на подвір’ї пролунав вибух гранати. Через це загинув 30-річний Ростислав, який повернувся із АТО. Чи був це нещасний випадок чи самогубство, поки невідомо, пише Доба.

— Можу повідомити, що на місці трагедії не було передсмертної записки. Також у сім’ї повідомили про те, що у нього не було ніяких конфліктів, — розповів начальник головного управління Нацполіції в області Олександр Богомол.— Через контузію він не зміг пройти військово-лікарську комісію. Лікарі порекомендували йому звільнятись на пенсію за хворобою. Він звільнявся, але настроїв таких, що це кінець життя у нього не було.

Гранату чоловік привіз з собою із зони АТО. Окрім цього поліція знайшла ще одну гранату та патрони.

Факти можливого вбивства у поліції відкидають. Зокрема, спростували інформацію про те, що на подвір’ї були розтяжки.

— Після вибуху за секунду часу тіло побачила сусідка і одразу викликала поліцію. Також немає слідів, які б свідчили про те, що хтось міг тікати. Розташування тіла і характер тілесних ушкоджень підтверджують, що він був паралельно до землі і граната була між ним і землею. Чи це було зроблено навмисно, чи випадковість з’ясує слідство, — каже Богомол.

Зазначимо, що у загиблого залишилася 9-місячна донька та дружина, яка працює в поліції. Зараз жінка перебуває в декретній відпустці.