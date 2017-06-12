Поліцейський-хабарник, якого спіймали “на гарячому”, досі “в бігах”

12/06/2017 1
Розмір тексту:
версія для друку

Прокуратурою Тернопільської області розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК України (вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою) стосовно інспектора дорожнього нагляду Зборівського відділення поліції ГУНП в області.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Встановлено, що поліцейський  вимагав та отримав 300 доларів США неправомірної вигоди  за не притягнення місцевого жителя  до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп‘яніння.

Передача грошей відбувалась у автомобілі марки «Citroen C5»,  у якому проведено обшук та вилучено вищевказані кошти.

 Злочин викрито спільно з працівниками СБУ.

Додамо, що під час затримання поліцейський втік і його досі розшукують.

  • Теги:

Коментарі (1)

Артем

12/06/2017

шо ви пишете?

сьогодні повідомили в Нацполіції, що він ще у суботу прийшов до прокуратури.

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд
Погода, Новости, загрузка...

Погода

Опитування

  • Що, на Вашу думку, є рушійною силою конфлікту в міській раді?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
10 / 0,282 / 9.69m