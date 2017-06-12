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Поліцейський-хабарник, якого спіймали “на гарячому”, досі “в бігах”
12/06/2017 1
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Прокуратурою Тернопільської області розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК України (вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою) стосовно інспектора дорожнього нагляду Зборівського відділення поліції ГУНП в області.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.
Встановлено, що поліцейський вимагав та отримав 300 доларів США неправомірної вигоди за не притягнення місцевого жителя до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп‘яніння.
Передача грошей відбувалась у автомобілі марки «Citroen C5», у якому проведено обшук та вилучено вищевказані кошти.
Злочин викрито спільно з працівниками СБУ.
Додамо, що під час затримання поліцейський втік і його досі розшукують.
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Коментарі (1)
Артем12/06/2017
шо ви пишете?
сьогодні повідомили в Нацполіції, що він ще у суботу прийшов до прокуратури.