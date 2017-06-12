Поліцейський-хабарник, який був “в бігах”, сам прийшов у прокуратуру

12/06/2017 Розмір тексту:

Випадок із нещодавнім отриманням хабаря поліцейським прокоментував заступник начальника ГУНП в Тернопільській області Руслан Балик.

Відбулося це під час прес-конференції в Управлінні патрульної поліції 12 червня.

– У п’ятницю, 9 червня, ввечері о 22.30 один працівник управління патрульної поліції і один працівник Зборівського відділення поліції, який перебуває на посаді інспектора з безпеки дорожнього руху, були затримані при передачі 300 доларів США хабаря за не притягнення до адміністративної відповідальності, – підтвердив Руслан Балик. – Зараз проходять слідчі дії і буде визначена участь кожного з двох фігурантів цієї події. Попередня інформація, що працівник Зборівського відділення поліції втік з місця події підтвердилась. Так, він втік з місця події, але в суботу він з’явився в органи прокуратури. Сьогодні він дає пояснення і думаю з часом будемо знати роль кожного в цій ситуації. Кримінальне провадження порушене за частиною третьою статті 368 ККУ, слідство розставить всі крапки в цій заплутаній, можна так сказати, ситуації.

Ольга Трач

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